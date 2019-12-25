Пулковские таможенники обнаружили в почтовом отправлении православную икону

Петербуржец оценил отправление в 10 рублей, а его содержимое в документах заявил, как "подарок".

Пулковские таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении православную икону. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На почтовом таможенном посту досмотровая рентгенотехника среагировала на содержимое посылки. Внутри нее находилась икона с маркировкой "Казанская", которая направлялась в США.

Находку отправили на экспертизу, чтобы выяснить, является ли она культурной ценностью. Если икону признают культурной ценностью, то отправитель обязан будет предоставить разрешительные документы на вывоз иконы. Иначе петербуржцу грозит ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза). Кроме того, отправитель не указал в декларации, чтобы переводит икону. За это предполагается административная ответственность по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

Ранее пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 295 килограммов финского сыра.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления