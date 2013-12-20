За прошедшую неделю сотрудники обнаружили 21 посылку с сыром.

Пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 295 килограммов финского сыра. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

За прошедшую неделю сотрудники обнаружили 21 посылку с сыром, которые направлялись из Финляндии в Петербург и область. Однако специалисты ветеринарного контроля запретили ввоз сыра на территорию России. Продукция должна быть возвращена отправителю.

Фото: pexels.com; пресс-служба Северо-Западного таможенного управления