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Пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 295 килограммов финского сыра
Сегодня, 17:09
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Пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 295 килограммов финского сыра

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За прошедшую неделю сотрудники обнаружили 21 посылку с сыром.

Пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 295 килограммов финского сыра. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. 

За прошедшую неделю сотрудники обнаружили 21 посылку с сыром, которые направлялись из Финляндии в Петербург и область. Однако специалисты ветеринарного контроля запретили ввоз сыра на территорию России. Продукция должна быть возвращена отправителю.

Фото: pexels.com; пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Теги: сыр, таможенники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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