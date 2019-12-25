Ленобласть увеличит производство сыров на 6 тыс. тонн в год

В рамках выставки "Агрорусь", которая проходит в "Экспофоруме", вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко и генеральный директор ООО "Невские Сыры" Андрей Петров подписали соглашение о сотрудничестве. Группа компаний "Нева Милк" создаст на базе ООО комплекс по производству сыров, благодаря чему объемы производства продукции в регионе вырастут на 6 тыс. тонн в год.
Сырный завод – это гарантированный спрос для наших хозяйств, стимул наращивать поголовье и объемы. Отрадно, что один из ведущих производителей сыров в России открывает свое производство именно в Ленинградской области.
Олег Малащенко, вице-губернатор
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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти
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