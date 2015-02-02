Александр Дрозденко оценил перспективы развития сырного завода в Кобралово

На территории России функционирует лишь несколько автоматических линий по выпуску бурраты, и одна из них размещена именно на этом заводе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о работе предприятия по производству сыров "Микельанджело", расположенного в деревне Кобралово. По его словам, на территории России функционирует лишь несколько автоматических линий по выпуску бурраты, и одна из них размещена именно на этом заводе.

Глава региона отметил, что несмотря на высокую степень автоматизации, 99% данного сыра в стране по-прежнему производится вручную. На кобраловском предприятии процесс удалось механизировать, благодаря чему руководство рассчитывает увеличить объемы производства на 50%. Введение асептической упаковки позволит продлить сроки хранения мягких сыров без использования консервантов.

Александр Дрозденко напомнил, что завод был основан в 1995 году потомственным сыроваром Микеланджело Ди Филиппо, а с 2012 года является российским предприятием. В настоящее время ежегодный объем выпуска превышает 430 тонн мягких итальянских и кавказских сыров, при этом за последние годы производство выросло в 2,7 раза.

В ходе визита обсуждалось создание отдельного цеха для продукции, требующей особых санитарных условий. Губернатор подчеркнул, что новое оборудование даст возможность значительно нарастить поставки по Северо-Западу и в центральные регионы страны. Он также добавил, что региональная власть активно поддерживает молочные предприятия через субсидирование производства и закупки техники. Развитие завода "Микельанджело" губернатор привел как наглядный пример эффективности такой поддержки: предприятие устанавливает современное оснащение и увеличивает выпуск продукции, которую ранее приходилось импортировать

Ранее Дрозденко поздравил ленинградцев с Днём флага России.

Фото и видео: Telegram / Александр Дрозденко

