Renault вылетел в кювет и перевернулся у Мельниково

Поисково-спасательный отряд города Приозерск извлек заблокированного пассажира из салона иномарки и передал его бригаде скорой медицинской помощи.

В воскресенье, 4 октября, на одной из трасс в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП. В районе поселка Мельниково автомобиль Renault вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получил один человек.

На место происшествия прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы. Поисково-спасательный отряд города Приозерск извлек заблокированного пассажира из салона иномарки и передал его бригаде скорой медицинской помощи.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель Renault не справился с управлением.

Ранее стали известны причины смертельной аварии на трассе "Кола".

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти