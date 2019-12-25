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Renault вылетел в кювет и перевернулся у Мельниково
Сегодня, 8:34
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Renault вылетел в кювет и перевернулся у Мельниково

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Поисково-спасательный отряд города Приозерск извлек заблокированного пассажира из салона иномарки и передал его бригаде скорой медицинской помощи.

В воскресенье, 4 октября, на одной из трасс в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП. В районе поселка Мельниково автомобиль Renault вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии травмы получил один человек.

На место происшествия прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы. Поисково-спасательный отряд города Приозерск извлек заблокированного пассажира из салона иномарки и передал его бригаде скорой медицинской помощи.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель Renault не справился с управлением.

Ранее стали известны причины смертельной аварии на трассе "Кола".

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: дтп, ленобласть
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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