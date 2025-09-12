Старые смартфоны могут самовозгораться и угрожать безопасности

Эксперты предупредили, что старые смартфоны могут самовозгораться и представлять угрозу цифровой безопасности.

Владельцам устаревших смартфонов рекомендовали внимательнее относиться к хранению своих старых устройств. Журналисты издания SlashGear подчеркнули, что оставленные без контроля гаджеты могут привести к серьезным последствиям.

Эксперты отметили, что литий-ионные аккумуляторы, используемые в смартфонах, со временем теряют свои свойства. Даже полностью выключенные устройства могут перегреваться и самовозгораться. Специалисты назвали такие старые смартфоны "бомбами замедленного действия".

В качестве реального примера приводят опыт популярного техноблогера Аруна Майни с канала Mrwhosetheboss. Во время аномальной жары в Великобритании сразу несколько смартфонов из его коллекции загорелись, что подтвердило опасность неправильного хранения. Чтобы снизить риск возгорания, специалисты рекомендуют поддерживать заряд аккумулятора на уровне примерно 50 процентов и хранить устройства в прохладном месте, избегая прямого солнца.

Помимо физических угроз, старые смартфоны представляют опасность и для цифровой безопасности. Устаревшие устройства, не получающие актуальные обновления и патчи, почти не защищены от современных кибератак, поэтому использовать их для выхода в интернет крайне рискованно.

Фото: pxhere