В Москве вычислили похитителей смартфонов из офиса логистической фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, 39-летний житель Ижевска оформил в офисе логистической компании на Багратионовской улице документы на отправку коробки, в которой находилось 48 смартфонов. Спустя время мужчина обнаружил, что груз не покинул пункт приема, а сама посылка исчезла. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,5 млн рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что один из посетителей дождался момента, когда внимание персонала будет сосредоточено на других клиентах, и похитил упаковку с техникой. Также на камерах заметили его сообщника, который наблюдал за обстановкой, после чего оба подельника скрылись в неизвестном направлении. Оперативники задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве