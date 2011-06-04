Задержанные пояснили, что якобы сами стали жертвами мошенников.

В Подмосковье установили участников хищения для аферистов 70 млн рублей у местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 68-летней жительнице Мытищ отправили сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики. После перехода по указанной ссылке ей позвонил якобы сотрудник Казначейства и заявил, что любые накопления свыше 100 тысяч рублей требуют обязательного государственного декларирования. Пожилая гражданка передала прибывшей к ее дому женщине-посыльной пять миллионов рублей.

Позже мошенники, окончательно завладев доверием жертвы обмана, убедили ее полностью обналичить банковские счета. Она вручила посредникам еще две партии наличности. В общей сложности потерпевшая передала аферистам 70 млн рублей. Сотрудники полиции установили личности и задержали всех троих курьеров аферистов, которыми оказались жители Подмосковья в возрасте от 62 до 65 лет. Они пояснили, что якобы сами стали жертвами мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция