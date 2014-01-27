На Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому

В Петербурге на доме по улице Куйбышева установили мемориальную доску, которая посвящена художнику-медальеру Антону Васютинскому. Здесь мастер проживал несколько лет, пишет 17 июля телеканал "Санкт-Петербург".
Антон Васютинский – автор макетов последних царских и первых советских монет и медалей.
Как раз на стыке времен, эпох, как говорится. Работал до последнего. Он скончался на рабочем месте, на Монетном дворе. Воспитал очень много заслуженных в будущем учеников.
Андрей Кондратьев, директор Петербургского Монетного двора
В частности, художник создал штемпель лицевой стороны памятных медалей и монет с портретом императора Николая II.
Ранее мы рассказывали о том, что реставрация памятника Пушкину на площади Искусств начнется в начале осени.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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