На Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому

Антон Васютинский – автор макетов последних царских и первых советских монет и медалей.

В Петербурге на доме по улице Куйбышева установили мемориальную доску, которая посвящена художнику-медальеру Антону Васютинскому. Здесь мастер проживал несколько лет, пишет 17 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Антон Васютинский – автор макетов последних царских и первых советских монет и медалей.

Как раз на стыке времен, эпох, как говорится. Работал до последнего. Он скончался на рабочем месте, на Монетном дворе. Воспитал очень много заслуженных в будущем учеников. Андрей Кондратьев, директор Петербургского Монетного двора

В частности, художник создал штемпель лицевой стороны памятных медалей и монет с портретом императора Николая II.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация памятника Пушкину на площади Искусств начнется в начале осени.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"