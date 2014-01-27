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На Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому
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На Куйбышева установили мемориальную доску, посвященную медальеру Антону Васютинскому

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Антон Васютинский – автор макетов последних царских и первых советских монет и медалей.

В Петербурге на доме по улице Куйбышева установили мемориальную доску, которая посвящена художнику-медальеру Антону Васютинскому. Здесь мастер проживал несколько лет, пишет 17 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Антон Васютинский – автор макетов последних царских и первых советских монет и медалей. 

Как раз на стыке времен, эпох, как говорится. Работал до последнего. Он скончался на рабочем месте, на Монетном дворе. Воспитал очень много заслуженных в будущем учеников. 

Андрей Кондратьев, директор Петербургского Монетного двора 

В частности, художник создал штемпель лицевой стороны памятных медалей и монет с портретом императора Николая II. 

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация памятника Пушкину на площади Искусств начнется в начале осени. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: мемориальная доска, улица куйбышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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