В Петербурге открыли мемориальную доску ортопеду Альбрехту

Церемония прошла в центре реабилитации.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски Герману Александровичу Альбрехту, врачу-ортопеду и ученому, чья профессиональная деятельность оставила заметный след в медицине. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Памятный знак установлен в Федеральном научно-образовательном центре медико-социальной экспертизы и реабилитации, который носит имя Альбрехта.

Жизнь и работа профессора были тесно связаны с Петербургом. Здесь он получил образование в Императорской Военно-медицинской академии и сформировался как специалист. В годы Первой мировой войны Альбрехт занимал должность главного врача госпиталя и руководил эвакуационным пунктом на Северо-Западном фронте, что позволило ему накопить практический опыт, ставший основой для дальнейших научных исследований.

Герман Альбрехт разработал медицинские принципы протезирования, теорию создания активных протезов бедра и плеча, ортопедических корсетов и специализированной обуви. С 1918 года и до конца жизни он возглавлял Институт протезирования, современный Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации. Центр продолжает работу в области научных исследований, образования и практической помощи пациентам с ограниченными возможностями.

Ранее мы сообщили о том, что "Особняк Штифтера" в Петербурге ждет реставрация.

Фото: пресс-служба Смольного.