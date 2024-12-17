В Петербурге установят мемориальную доску основателю системы протезирования

На фасаде дома на Большом Сампсониевском появится знак в честь Германа Альбрехта.

В Петербурге появится мемориальная доска одному из основателей отечественного протезирования Герману Альбрехту. Постановление о её установке подписал губернатор.

Памятный знак разместят на фасаде дома 11, литера А по Большому Сампсониевскому проспекту. Инициатива принадлежит Федеральному научно-образовательному центру им. Г.А. Альбрехта, который взял на себя расходы по изготовлению, установке и последующему уходу за объектом.

Герман Альбрехт (1878–1933) считается одним из создателей государственной системы протезирования в России. Он впервые объединил медицинскую, техническую и организационную части процесса в единую модель помощи инвалидам. По его инициативе были созданы мастерские, налажена подготовка специалистов и заложены основы Ленинградской школы ортопедов-протезистов.

Учёный жил и работал в Петербурге, где сформировался как специалист и основал первое в стране научное общество хирургов-ортопедов.

Ранее активисты установили новую мемориальную доску на здание школы Ольги Берггольц.

Фото: Piter.tv