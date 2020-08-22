Активисты установили новую мемориальную доску на здание школы Ольги Берггольц

Несмотря на принятый властями план уничтожения здания, активисты продолжают отстаивать необходимость сохранения памятника.

Активистами установлена новая мемориальная доска, посвящённая народному ополчению, на фасад здания школы, где проходила учёба известной советской поэтессы Ольги Берггольц. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Первоначальная табличка была закреплена на стене школы в 1990 году по эскизу известного скульптора Вячеслава Бухаева. Мемориал посвящен добровольческой дивизии Володарского района, сыгравшей ключевую роль в защите Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Сообщение о снятии доски появилось 27 августа: чиновники объявили о намерении убрать ее в связи с планируемым демонтажом исторического здания.

Решение снести школу, оказавшуюся в зоне возведения Большого Смоленского моста, вызвало волну дискуссий ещё в конце 2021 года. Несмотря на принятый властями план уничтожения здания, активисты продолжают отстаивать необходимость сохранения памятника.

В тексте обращения общественников отмечено, что ранее в России не регистрировались случаи разрушения зданий, отмеченных мемориальными знаками, посвящёнными событиям Великой Отечественной войны.

Фото: Telegram / SOS СПб Снос