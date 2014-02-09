Незаконную банкетную площадку в Ушково отправят под снос

Территория незаконного сооружения включала шатёр, складские помещения, кухонный блок, деревянную террасу с концертной площадкой и вспомогательные постройки.

Курортный район Петербурга ознаменовался стартом работ по сносу нелегальной банкетной площадки, расположенной на земельном участке площадью около 2000 квадратных метров в поселении Ушково. Информация предоставлена пресс-службой Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

Территория незаконного сооружения включала шатёр, складские помещения, кухонный блок, деревянную террасу с концертной площадкой и вспомогательные постройки. Банкетная зона продолжала действовать после истечения срока аренды земельного участка, игнорируя многочисленные предупреждения об освобождении территории. Поскольку владелец добровольно не выполнил требование освободить землю, ККИ пришлось принять меры по принудительному демонтажу конструкций.

В ближайшее время незаконно установленные объекты будут разобраны, а освободившаяся территория благоустроится и преобразуется в уютный пляж для комфортного отдыха местных жителей и туристов, наслаждающихся побережьем Финского залива.

Расходы, понесённые на ликвидацию незаконных построек, будут возмещены бывшим арендатором через суд.

Ранее мы сообщили о том, что ограждение у недостроенного ТК на Приморской останется до 2026 года.

Видео: ККИ Петербурга