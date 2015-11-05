Ограждение у недостроенного ТК на Приморской останется до 2026 года

Снос здания у метро Приморская заморожен и ограждение продлили официально.

Ограждение вокруг недоснесенного торгового комплекса у станции метро "Приморская" разрешили оставить до апреля 2026 года. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Здание признали незаконным в июле 2025 года, после чего начался демонтаж. Однако арендатор земли обжаловал решение в суде, из-за чего снос был приостановлен.

Для безопасности пешеходов вокруг объекта установили защитный забор. Первоначально разрешение на него действовало до 29 августа, но после судебных разбирательств срок продлили еще на полтора года.

Участок был передан в аренду бизнесмену в 2000-х годах под размещение павильона. Вместо временной постройки появилось четырехэтажное здание площадью 600 кв. м. После окончания договора предприниматель отказался освободить территорию, и Комитет по контролю за имуществом инициировал снос.

Фото: ГАТИ/ККИ