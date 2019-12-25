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В Казанском соборе открыли мемориальную доску в память о патриархе Тихоне
Сегодня, 8:17
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В Казанском соборе открыли мемориальную доску в память о патриархе Тихоне

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Доска изготовлена из мрамора в мастерской "Вознесение", барельеф святителя Тихона отлил из бронзы скульптор Арсен Левонян.

В Петербурге в Казанском соборе появилась мемориальная доска в честь 100-летия со дня представления патриарха Тихона. Об этом рассказали в городской митрополии РПЦ. 

В соборе 6 апреля прошло богослужение, приуроченное к вековой дате. Его возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Доска изготовлена из мрамора в мастерской "Вознесение", барельеф святителя Тихона отлил из бронзы скульптор Арсен Левонян. 

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что годы служения Тихона тесно связаны с городом. В Петербурге патриарх закончил Духовную академию, в Александро-Невской лавре был рукоположен в сан епископа. 

Ранее мы сообщили о том, что представили облик храма Сергия Радонежского на пересечении Школьной и Савушкина. Его высота составит почти 40 метров. 

Фото: пресс-служба Петербургской митрополии РПЦ (Андрей Павлюченков) 

Теги: казанский собор, мемориальная доска, рпц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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