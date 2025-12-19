На Английской набережной открыли мемориальную доску адмиралу Кузнецову

В возрасте 34 лет он принял на себя ответственность за флот.

В Петербурге на Английской набережной, 38, открыли мемориальную доску адмиралу Николаю Кузнецову. Объект установлен в годовщину со дня его рождения на здании, в котором герой СССР работал в 1947-1948 годах.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", в возрасте 34 лет Николай Кузнецов принял на себя ответственность за флот, и он был подготовлен к суровым испытаниям Великой Отечественной войны.

Судьба Николая Герасимовича Кузнецова неразрывно связана с Петербургом. Здесь он окончил Военно-морское училище имени Фрунзе, отсюда начинался боевой путь. Он был стратегом и смотрел на десятилетия вперед. Стоял у истоков атомного и ракетного флота. Честно служил Родине, отстаивал интересы флота. Александр Беглов, губернатор

Здание на Английской набережной – объект культурного наследия регионального значения "Дом А. Ф. Кларка".

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Фото: пресс-служба Смольного