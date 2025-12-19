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На Английской набережной открыли мемориальную доску адмиралу Кузнецову
Сегодня, 12:58
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На Английской набережной открыли мемориальную доску адмиралу Кузнецову

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В возрасте 34 лет он принял на себя ответственность за флот.

В Петербурге на Английской набережной, 38, открыли мемориальную доску адмиралу Николаю Кузнецову. Объект установлен в годовщину со дня его рождения на здании, в котором герой СССР работал в 1947-1948 годах. 

По данным телеканала "Санкт-Петербург", в возрасте 34 лет Николай Кузнецов принял на себя ответственность за флот, и он был подготовлен к суровым испытаниям Великой Отечественной войны. 

Судьба Николая Герасимовича Кузнецова неразрывно связана с Петербургом. Здесь он окончил Военно-морское училище имени Фрунзе, отсюда начинался боевой путь. Он был стратегом и смотрел на десятилетия вперед. Стоял у истоков атомного и ракетного флота. Честно служил Родине, отстаивал интересы флота. 

Александр Беглов, губернатор 

Здание на Английской набережной – объект культурного наследия регионального значения "Дом А. Ф. Кларка". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открыли бульвар Людмилы Вербицкой в день ее 90-летия. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: мемориальная доска, николай кузнецов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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