В Петербурге открыли бульвар Людмилы Вербицкой в день её 90-летия

Губернатор Александр Беглов торжественно открыл новое общественное пространство на Троицкой площади. В церемонии также участвовали члены городского правительства и представители СПбГУ.

Сегодня, 17 июня, в день 90-летия со дня рождения почётного гражданина Санкт-Петербурга Людмилы Вербицкой, на Троицкой площади появился бульвар её имени. Губернатор Александр Беглов перерезал красную ленту и осмотрел новое общественное пространство, расположенное между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Именно в доме №1/5 на этой площади долгие годы жила Людмила Алексеевна.

На бульваре установили памятно-топонимическую доску. Глава города напомнил, что распоряжение увековечить память выдающегося учёного дал президент России. Беглов подчеркнул, что Вербицкая была настоящей ленинградкой и для Петербурга являлась не только блестящим исследователем, но и человеком, глубоко чувствовавшим характер города и его внутреннюю культуру. Особо он отметил её вклад в защиту, развитие и продвижение русского языка в мире.

В честь юбилейной даты по всему городу проходят памятные события. На фасаде здания СПбГУ сегодня также открыли мемориальную доску — здесь Вербицкая училась, работала, была ректором, а затем президентом университета. Вскоре на филологическом факультете появится её бюст.

В юбилейный год запланированы творческие конкурсы, международная научная конференция, фотовыставка и открытое заседание кафедры общего языкознания имени Вербицкой. В городских библиотеках организуют книжно-иллюстративные экспозиции, посвящённые жизни и наследию учёного.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга