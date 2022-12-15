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Петербуржцам показали облик храма Сергия Радонежского на пересечении Школьной и Савушкина
Сегодня, 14:12
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Петербуржцам показали облик храма Сергия Радонежского на пересечении Школьной и Савушкина

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Высота храма без учёта креста на куполе составит 39,9 метра.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал облик храма Преподобного Сергия Радонежского, который построят на пересечении улиц Школьной и Савушкина. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Высота храма без учёта креста на куполе составит 39,9 метра. Высота рядом стоящих зданий варьируется от 30 до 47 метров. Храм будет иметь стилобат, с облицовкой крупными шлифованными блоками из гранита, на котором будет размещён основной объем строения.

Ранее стало известно, что церковь Александра Невского в "Крестах" передадут РПЦ.

Фото: КГА

Теги: улица савушкина, храм, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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