Петербуржцам показали облик храма Сергия Радонежского на пересечении Школьной и Савушкина

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал облик храма Преподобного Сергия Радонежского, который построят на пересечении улиц Школьной и Савушкина. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Высота храма без учёта креста на куполе составит 39,9 метра. Высота рядом стоящих зданий варьируется от 30 до 47 метров. Храм будет иметь стилобат, с облицовкой крупными шлифованными блоками из гранита, на котором будет размещён основной объем строения.
Ранее стало известно, что церковь Александра Невского в "Крестах" передадут РПЦ.
Фото: КГА
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