Церковь Александра Невского в “Крестах” передадут РПЦ

Богослужения в храме проходят каждую субботу.

Церковь святого Александра Невского, расположенная на территории бывшего СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге, будет передана Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 78.ru сообщил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

По его словам, церковь была исключена из объекта продажи имущественного комплекса "Кресты" и будет передана РПЦ отдельно. Настоятель храма Юрий Сычев сообщил изданию, что церкви также может быть передан целый этаж здания.

"Храм теперь принадлежит церкви, он остаётся за церковью. По-моему, весь второй этаж, нужно просто уточнить, как там у них в документах, весь второй этаж — это как раз то место, где вход в храм, если я не ошибаюсь" Юрий Сычев

Напомним, новым собственником "Крестов" стала группа компаний "КВС", выигравшая аукцион за 1,136 млрд рублей. ГК "КВС" планирует создать на территории комплекса общественное пространство с музеем, гостиничным комплексом, ресторанами и галереями. Строительные работы начнутся не ранее чем через два года после проведения историко-культурной экспертизы.

Комплекс "Кресты" был построен в конце XIX века и до 2017 года использовался в качестве следственного изолятора. В разные годы в нём содержались известные политические, культурные и общественные деятели.

Ранее Piter.TV сообщал, что девелоперская компания КВС стала новым собственником "Крестов".

Фото: Дом.РФ