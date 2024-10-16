Девелоперская компания КВС стала новым собственником "Крестов"

Новый проект предполагает создание музея, гостиничного комплекса, ресторанов, галерей и общественных зон.

Группа компаний "КВС" стала новым владельцем знаменитого архитектурного комплекса "Кресты" на Арсенальной набережной. В рамках проекта реновации планируется бережная реставрация и создание многофункционального общественного пространства, сочетающего историю и современные городские решения.

Здание, возведенное в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко, долгое время служило местом заключения, оставив значительный след в истории страны. Здесь в разные годы находились Лев Троцкий, Осип Мандельштам, Николай Гумилёв и Варлам Шаламов, чьи произведения стали частью культурного наследия XX века.

Новый проект предполагает создание музея, гостиничного комплекса, ресторанов, галерей и общественных зон. Исторический облик комплекса сохранится, а его пространство будет адаптировано под современные нужды города.

Мы понимаем ответственность, которую берет на себя наша компания. „Кресты" – не просто здание, это историческая веха, значимая не только для Петербурга, но и для всей страны. Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся, и сделаем его местом притяжения, способным рассказать его подлинную историю. Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК "КВС"

Ранее было заявлено, что на торги по СИЗО "Кресты" подали две заявки. Миллиардер Евгений Финкельштейн, владелец корпорации PMI и билетного оператора Kassir.ru, подтвердил своё участие в аукционе по продаже комплекса бывшей тюрьмы "Кресты". Бизнесмен в случае победы планировал создать на территории объекта "Музей истории добра и зла" и концертную площадку.

Фото: Piter.tv