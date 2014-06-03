Специалисты приступили к укладке асфальта на Каменноостровском проспекте

В связи с ремонтными работами на участке от набережной Большой Невки до Кронверкской набережной будут введены временные ограничения движения транспорта, включая закрытие сквозных проездов.

На Каменноостровском проспекте начались работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальта, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В рамках проекта планируется обновить более 80 тыс. кв. м дорожного покрытия на участке от Троицкого моста до набережной реки Большой Невки, протяженностью свыше 3,5 км. После завершения укладки асфальта специалисты нанесут разметку термопластичными материалами и восстановят благоустройство территории.

В связи с ремонтными работами на участке от набережной Большой Невки до Кронверкской набережной будут введены временные ограничения движения транспорта, включая закрытие сквозных проездов. Это позволит обеспечить безопасность и качество выполняемых работ.‍

Каменноостровский проспект является важной транспортной артерией Петроградского района, по которой проходят многочисленные маршруты общественного транспорта, а также личный транспорт. Вдоль магистрали расположены станции метро "Горьковская" и "Петроградская", что подчеркивает значимость данного участка для городской инфраструктуры.

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Фото: Правительство Петербурга