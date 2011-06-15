Американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал, пишет FT

Британцы рассказали о том, кто с станет управленцем на украинском объекте.

Американские фонды Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал "Олимпекс". Соответствующей информацией с читателями подлились британские журналисты из издания Financial Times. В начале апреля 2025 года фонды из США заявили, что добились поддержки судебной инстанции во Львове в споре о контроле над зерновым терминалом в Одессе против местных компаний.

Базирующиеся в США фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль терминал "Олимпекс" в порту Одессы. публикаця иностранного СМИ

Как отмечается в статье, партнер ACP Джон Паттон выразил желание прессе снова запустить терминал "в какой-то момент летом". Он не исключил, что срок может передвинуться на сентябрь. В СМИ добавили, что терминалом будет управлять шведский бизнесмен Карл Стурен. Ранее, в январе 2023 года СМИ сообщали, что Высокий суд Англии арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которые владели Одесским зерновым терминалом, за махинации с сельскохозяйственной продукцией.

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Фото: pxhere.com