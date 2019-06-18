"В Петербурге остановили поставку риса с признаками заражения мучнистым хрущаком" Импортная партия массой более 260 тонн не прошла контроль при поступлении в порт.

Сотрудник "Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора" при проведении контроля выявил наличие карантинного вредителя в партии риса, поступившей из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз объёмом "265 тонн" прибыл в морской порт Санкт-Петербурга. Крупа предназначалась для одной из местных компаний, однако при проведении инспекционного контроля были зафиксированы отклонения от требований технического регламента.

Результаты лабораторных испытаний подтвердили присутствие "малого мучнистого хрущака" в продукции. В связи с этим принято решение о запрете ввоза данной партии шлифованного риса на территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 84-летнюю блокадницу подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.

Фото: seaport.spb.ru