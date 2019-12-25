У Нарвы может появиться новая военная база.

Эстония в настоящее время активно перемещает войска к границе с Россией в рамках так называемой программы активной обороны. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из издания The Financial Times (FT). В статье авторы написали о том, что местные военнослужащие из прибалтийской республики перемещаются к восточной границе, а также отправляют туда вооружение. С помощью данного оружия, по данным западного СМИ,можно совершать удары вглубь страны. Пресса добавила, что власти в Таллине не думают о том, что Москва хочет полномасштабной войны со странами-членами НАТО "по крайней мере в ближайшие два года".

По данным от журналистов из FT, военное командование Эстонии строит новую базу в Нарве на государственной границе с Россией для размещения там до одной тысячи солдат. Также прибалтийская страна в 2025 году закупила у американской компании девять ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Глава нашего государства Владимир Путин прокомментировал заявления эстонского министерства по обороне о готовности воевать с Москвой фразой "цирк уехал - клоуны остались". Политический лидер также назвал такие высказывания властей Эстонии "полной чушью, полным бредом".

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