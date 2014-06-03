Бастрыкин заинтересовался делом об избиении 16-летнего подростка сверстниками

Подозреваемыe в избиении задержаны.

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о хулиганских действиях подростков в Санкт-Петербурге. Подробности сообщили в СК РФ.

Ранее в социальных медиа появилась информация о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 16-летний подросток был госпитализирован с телесными повреждениями после избиения сверстниками в торгово-развлекательном комплексе.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемыe задержаны.

Председатель СК России Александра Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Недавно в больнице №15 Красносельского района произошло нападение на медицинского работника.

Фото: Telegram/ Следком