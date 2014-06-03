ОВС НАТО в Европе приказали доставить Patriot на Украину "как можно быстрее"

Алексус Гринкевич напомнил о взаимодействии с властями ФРг по переброске ЗРК Patriot в Европу.

.Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в европейском регионе заявил, что получил приказ о переброске зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на украинскую территорию. "как можно быстрее". Слова иностранного военнослужащего приводят журналисты из иностранного новостного агентства The Reuters. СМИ сослались на слова выступающего на конференции в Висбадене в Германии. Военачальник добавил, что сейчас ведется тесное сотрудничество с немецкой стороной в вопросе переброски американских ЗРК для киевского режима.

Приказ, который я получил, заключается в доставке как можно быстрее. Алексус Гринкевич, американский генерал-лейтенент

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Фото: YouTube / Cyber Florida