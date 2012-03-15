Алексус Гринкевич также сообщил об уроках, которые США извлекли из регионального конфликта между Мос квой и Киевом для своих будущих вооруженных противостояний.

Киевский режим борется с упорством, поэтому может победить Москву в российской специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал американский генерал, новый верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в европейском регионе Алексус Гринкевич. Такое мнение иностранный эксперт выразил в ходе выступления перед местными законодателями во время слушаний в профильном комитете Сената США.

Я считаю, что Украина может победить. Я считаю, что, когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации. Алексус Гринкевич, главком НАТО в Европе

Напомним, что Алексуса Гринкевича назначили командующим Вооруженных сил США в Европе 5 июня 2025 года. Ранее генерал занимал должность директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов. Ранее американский президент-республиканец Дональд Трамп перед отлетом на саммит НАТО упоминал о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сейчас находится в тяжелой ситуации, в которой политику не следовало бы оказываться. Сам Зеленский в интервью для телеканала ABC News заявил о вере Дональда Трампа в победу России.

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Фото: YouTube / NTD