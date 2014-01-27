Военный суд Петербурга вынес приговор по делу об убийстве сослуживца в гостинице

Рядовой Дмитрий Войнонен приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве военнослужащего. Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, рядовой Дмитрий Войнонен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, 26 января текущего года в номере гостиницы на улице Гончарной между двумя военнослужащими возник конфликт. Как указано в пресс-релизе, разногласия касались "оценки событий специальной военной операции", что привело к "возникновению неприязненных отношений". В ходе ссоры Войнонен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары зарядным устройством, руками и ногами по голове и груди 48-летнего сослуживца, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

Как сообщает "Фонтанка", погибшим оказался житель Республики Коми, также проходивший военную службу. Сам Войнонен является уроженцем карельского села Шокша.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: явку с повинной, отсутствие судимостей, воспитание в неполной семье, добровольное поступление на контрактную службу в период мобилизации, участие в боевых действиях в зоне СВО и полученное ранение.

Ранее сообщалось, что петербургского военкома обвиняют во взяточничестве за освобождение от призыва.

Фото: Piter.TV