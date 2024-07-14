Петербургского военкома обвиняют во взяточничестве за освобождение от призыва

Чиновник получил 5 компьютеров стоимостью 150 тыс. рублей за незаконную выдачу военного билета.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении военного комиссара, подозреваемого в получении взятки. По данным объединённой пресс-службы судов, в октябре 2024 года чиновник принял от призывника пять моноблочных компьютеров общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей. Взамен он пообещал незаконно освободить молодого человека от призыва и оформить военный билет.

Следственные органы квалифицировали действия военкома по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подозреваемого задержали 8 июля 2025 года, после чего сразу предъявили официальное обвинение. Октябрьский районный суд, рассмотрев материалы дела, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября текущего года.

Как установило следствие, инициатива дачи взятки исходила от самого призывника, а военный комиссар добровольно согласился её принять. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге главбуха "Жилкомсервиса №2" приговорили к лишению свободы за взятки в 9,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV