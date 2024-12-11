В Петербурге главбуха "Жилкомсервиса №2" приговорили к лишению свободы за взятки в 9,5 млн рублей

В доход государства с подсудимой также конфискован эквивалент суммы взятки в размере 9 589 371 рубль.

В Петербурге огласили приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере в отношении Марины Гавриловой, которая была бухгалтером ООО "Жилкомсервис №2 Кировского района". Подробности рассказала прокуратура Приморского района.

По версии следствия, в период с марта 2018 года по декабрь 2021 года она на систематической основе получала денежные средства в качестве взяток.

Денежные средства передавались за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в приоритетном заключении ЖКС договоров с определенным ИП и двумя коммерческими организациями на оказание услуг и поставку различной продукции, непринятие мер по проверке качества поставленных в адрес ЖКС товаров, а также выполнение иных действий, входящих в должностные полномочия Гавриловой. прокуратура Приморского района

Общий размер взяток превысил 9,5 млн рублей.

Гавриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей также назначен штраф в трехкратном размере взятки, что составляет более 28,7 млн рублей. Помимо этого, она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, на срок 5 лет.

В доход государства с подсудимой также конфискован эквивалент суммы взятки в размере 9 589 371 рубль.

Ранее стало известно, что в Гатчине военком продавал военные билеты по 200 тыс. рублей.

Видео: прокуратура СПб