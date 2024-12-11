В Гатчине военком продавал военные билеты по 200 тыс. рублей

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении военного комиссара Гатчины, который признан виновным в получении взяток. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 16 января.

В 2022 году к Ж. обратился мужчина через посредника и попросил его ускорить процесс освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Военком согласился и взял в мае с жителя Ленобласти 200 тыс. рублей.

В "схеме" участвовал врач-терапевт центра военного комиссариата региона, чтобы призывник получил категорию "В". Решение было утверждено призывной комиссией в декабре, военный билет мужчина получил в феврале 2023 года.

Кроме того, Ж. "помог" еще как минимум трем молодым людям за взятки в размере 150, 200 и 250 тыс. рублей.

Военком признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также со штрафом в размере 600 тыс. рублей с лишением занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 6 лет.

Помимо этого, суд конфисковал и обратил в доход государства денежные средства, эквивалентные размеру взятки, в размере 800 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: попытка дать взятку из-за отсутствия ОСАГО обернулась для жителя Петербурга судом.

Фото: Piter.TV