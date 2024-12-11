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Попытка дать взятку из-за отсутствия ОСАГО обернулась для жителя Петербурга судом
Сегодня, 12:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Попытка дать взятку из-за отсутствия ОСАГО обернулась для жителя Петербурга судом

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При составлении протокола по ст. 12.37 КоАП РФ водитель попытался дать взятку инспектору в размере 3 тысяч рублей.

В Петербурге 66-летний мужчина предстанет перед судом за попытку дать взятку из-за отсутствия ОСАГО. Об этом рассказала прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, 24 сентября 2024 года сотрудник автоинспекции остановил автомобиль Hyundai Solaris у дома 188, корпус 1 по проспекту Ветеранов для проверки документов. Когда обнаружилось отсутствие страхового свидетельства, 66-летний автовладелец был приглашен инспектором в служебный автомобиль для оформления нарушения.

При составлении протокола по ст. 12.37 КоАП РФ водитель попытался дать взятку инспектору в размере 3 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол. Деньги водитель положил у ручки коробки передач автомобиля. Сотрудник полиции отказался от взятки.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё один петербуржец спровоцировал аварию, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения. Его ожидает суд.

Фото: pxhere

Теги: взятка, осаго
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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