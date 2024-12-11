Петербуржец спровоцировал аварию, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения. Его ожидает суд

Один из водителей получил телесные повреждения в виде множественных травм, ушибов и переломов. Данные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В Петербурге перед судом предстанет водитель, который спровоцировал аварию, находясь за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказала прокуратура Кировского района.

По версии следствия, 19 апреля 2024 года 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля GWM TANK 500, превысил скорость, не справился с управлением и у дома 158 по проспекту Народного Ополчения столкнулся с двумя встречными автомобилями Hyundai Getz и Лада Веста.

Водитель иномарки получил телесные повреждения в виде множественных травм, ушибов и переломов. Данные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение установленной скорости, а также за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Накануне в Новосаратовке при столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний пассажир.

Фото: Piter.tv