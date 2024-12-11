В Новосаратовке при столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний пассажир

Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту ДТП с несовершеннолетним во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 2 км автодороги "СПб – пос. им. Свердлова – Всеволожск" в деревне Новосаратовка 8 января в 17:20 29-летний автомобилист, управляя Mitsubishi Lancer, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Ravon R2 под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП 12-летний пассажир Ravon в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

В Ленобласти полицейские с применением оружия остановили нетрезвого лихача.

Фото: МВД