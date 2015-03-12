  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новосаратовке сотрудники ДПС доставили в больницу ребенка, которому резко стало плохо
Сегодня, 11:58
291
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Новосаратовке сотрудники ДПС доставили в больницу ребенка, которому резко стало плохо

0 0

Уже через 12 минут пострадавшему оказывали необходимую помощь.

Сотрудники ДПС оказали помощь в сопровождении до медицинского учреждения в Новосаратовке. Об этом сообщили в МВД России. 

К полицейским ночью 23 августа обратилась девушка, заявившая о том, что ее ребенку стало плохо. У мальчика начались судороги, он терял сознание. Старший лейтенант Сергей Минкевич и прапорщик Михаил Пальмовский доставили их с мамой в Детскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова. Уже через 12 минут пострадавшему оказывали необходимую помощь. 

В экстренной ситуации каждая минута имеет значение. И задача сотрудников Госавтоинспекции – не только обеспечивать безопасность на дорогах, но и помогать тем, кому помощь нужна прямо сейчас. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасли подростка с язвенным кровотечением. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: новосаратовка, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии