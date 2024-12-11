В Ленобласти полицейские с применением оружия остановили нетрезвого лихача

Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, после чего иномарка была остановлена, а водитель задержан.

В Тихвинском районе Ленинградской области полицейские с применением оружия остановили нетрезвого лихача. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 156 километре автодороги "Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь" нарядом ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля Haval. Водитель не остановился, а попытался скрыться.

Было организованно преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами. На неоднократные требования об остановке лихач не реагировал. Для остановки автомобиля было принято решение о применении табельного оружия.

Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, после чего иномарка была остановлена, а водитель задержан. За рулем оказался 50-летний житель деревни Бор, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено результатами медосвидетельствования. Нарушитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлено сразу несколько административных протоколов. Автомобиль изъят и помещен на спецплощадку.

Ранее нетрезвый пассажир трамвая разбил кулаком стекло двери в Калининском районе.

Видео: МВД