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Нетрезвый пассажир трамвая разбил кулаком стекло двери в Калининском районе
Сегодня, 16:56
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Нетрезвый пассажир трамвая разбил кулаком стекло двери в Калининском районе

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Дебошира доставили в третий отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который кулаком разбил стекло двери в трамвае. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 5 января сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Калининскому району поступила информация о том, что водитель трамвая №9 остановил его у дома 16к1 по проспекту Науки и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

На месте было установлено, что 37-летний пьяный пассажир транспортного средства во время поездки вел себя вызывающе, а также выражался нецензурной бранью. После замечания, сделанного сотрудником "Горэлектротранса", он ударил кулаком по двери вагона, в результате чего разбилось стекло. 

Дебошира доставили в третий отдел полиции для выяснения обстоятельств. 

Ранее на Piter.TV: заключен под стражу петербуржец, обстрелявший окно знакомой на проспекте Солидарности. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дебошир в трамвае, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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