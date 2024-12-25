Нетрезвый пассажир трамвая разбил кулаком стекло двери в Калининском районе

Дебошира доставили в третий отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который кулаком разбил стекло двери в трамвае. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 января сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Калининскому району поступила информация о том, что водитель трамвая №9 остановил его у дома 16к1 по проспекту Науки и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте было установлено, что 37-летний пьяный пассажир транспортного средства во время поездки вел себя вызывающе, а также выражался нецензурной бранью. После замечания, сделанного сотрудником "Горэлектротранса", он ударил кулаком по двери вагона, в результате чего разбилось стекло.

Дебошира доставили в третий отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: заключен под стражу петербуржец, обстрелявший окно знакомой на проспекте Солидарности.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти