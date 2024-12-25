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Заключен под стражу петербуржец, обстрелявший окно знакомой на проспекте Солидарности
Сегодня, 16:44
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Заключен под стражу петербуржец, обстрелявший окно знакомой на проспекте Солидарности

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Злоумышленник промахнулся и не попал в женщину, после этого она скрылась.

В Петербурге заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу 6 января. 

По версии следствия, 3 января фигурант, сидя в своей машине, припаркованной около дома по проспекту Солидарности, где проживает его знакомая, выстрелил в нее через окно квартиры. Злоумышленник промахнулся и не попал в женщину, после этого она скрылась. 

Петербуржца задержали 4 января, ему уже предъявили обвинение. По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказали о том, что на проспекте Славы пассажир такси выстрелил в водителя. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: покушение на убийство, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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