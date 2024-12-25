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На проспекте Славы пассажир такси выстрелил в водителя
Сегодня, 10:58
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На проспекте Славы пассажир такси выстрелил в водителя

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К счастью, таксист не пострадал.

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина "расплатился" с таксистом выстрелом. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", на проспекте Славы накануне пассажир такси не стал оплачивать поездку, а вместо этого открыл стрельбу по 22-летнему уроженцу Киргизии. Злоумышленника забирали от дома 8/2 по Заозерной улице. Водитель не пострадал. 

В доме 6 по той же улице задержали 54-летнего стрелка. У него изъяли травматический пистолет с лицензией до 2028 года. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: майор в отставке задержал прохожего, выстрелившего в пенсионера у метро "Проспект Большевиков". 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект славы, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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