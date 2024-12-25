На проспекте Славы пассажир такси выстрелил в водителя

К счастью, таксист не пострадал.

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина "расплатился" с таксистом выстрелом.

По данным АН "Оперативное прикрытие", на проспекте Славы накануне пассажир такси не стал оплачивать поездку, а вместо этого открыл стрельбу по 22-летнему уроженцу Киргизии. Злоумышленника забирали от дома 8/2 по Заозерной улице. Водитель не пострадал.

В доме 6 по той же улице задержали 54-летнего стрелка. У него изъяли травматический пистолет с лицензией до 2028 года. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее на Piter.TV: майор в отставке задержал прохожего, выстрелившего в пенсионера у метро "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV