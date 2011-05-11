Майор в отставке задержал прохожего, выстрелившего в пенсионера у метро "Проспект Большевиков"

В отношении подозреваемого составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что ранним утром возле станции метро "Проспект Большевиков" в Санкт-Петербурге 69-летний майор милиции в отставке задержал 68-летнего мужчину с бутылкой водки. Сообщается, что он выстрелил в голову другого пенсионера, передает "Фонтанка".

Бывший сотрудник правоохранительных органов заметил окровавленного человека около магазина. Он начал преследование предполагаемого преступника, который держал в руке травматический пистолет "Оса". За ним последовали двое молодых людей. Мужчина попытался угрожать бывшему полицейскому оружием, но майор притворялся, что уходит. Когда нападающий отвлекся, майор набросился на него и сбил с ног.

Во время падения пенсионер успел нажать на курок и прострелить куртку отставного милиционера. Еще одна пуля попала ему в живот. Майору повезло, он получил лишь лёгкий ушиб. После конфликта более серьёзно пострадал первый пострадавший пожилой мужчина. Его доставили в больницу.

В 11:10 в полицию поступил сигнал о произошедшем. Оказалось, что конфликт возник между двумя знакомыми мужчинами пенсионного возраста. Младший из друзей выстрелил в старшего из травматического оружия. Раненого отвезли в медицинское учреждение, состояние пациента оценивалось как удовлетворительное. В отношении подозреваемого составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы сообщили о том, что задержан подозреваемый в поджоге на территории храма на Долгоозерной.

Фото: Piter.TV