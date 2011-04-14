Задержан подозреваемый в поджоге на территории храма на Долгоозерной

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества". Кроме того, выяснилось, что мужчина причастен к другому поджогу.

В воскресенье, 29 декабря, полиция задержала 52-летнего жителя города Сертолово (Всеволожский район Ленобласти), подозреваемого в поджоге бытовки, находящейся на территории храма Архангела Михаила в Петербурге.

Пожар произошел в субботу, 28 декабря, примерно в 21:30. Огонь распространился по деревянной одноэтажной хозяйственной постройке размером 3x2 метра, где хранился различный инвентарь. Бытовка находилась в 70-80 метрах от храма на Долгоозёрной улице.

В результате пожара строение сгорело дотла, а огонь также уничтожил четыре автомобильные шины, которые находились внутри. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает "Фонтанка".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества". В воскресенье, 29 декабря, полицейские задержали подозреваемого. Задержанным оказался 52-летний житель Сертолово, имеющий судимость за кражу.

Кроме того, выяснилось, что мужчина причастен к другому поджогу. Примерно в 22:50 28 декабря он поджёг входную дверь квартиры в одном из домов на Ольховой улице в Петербурге. Рассматривается возможность возбуждения второго уголовного дела.

Сейчас злоумышленник содержится в изоляторе, продолжается расследование.

Ранее мы сообщили о том, что второй подросток отправлен в СИЗО за поджог "Почты России" на Большевиков.

Фото: Piter.TV