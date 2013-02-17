Второй подросток отправлен в СИЗО за поджог "Почты России" на Большевиков

Он проходит по 205 статье УК РФ.

Невский районный суд Северной столицы отправил под стражу второго фигуранта дела о поджоге отделения "Почты России" на проспекте Большевиков, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что правонарушение, которое инкриминируют молодому человеку, имело место 25 декабря в районе 15:45. Обвиняемый вместе с другим сообщником бросил в окно корпуса "Почты России" бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места преступления.

Злоумышленникам 16 и 17 лет. Правоохранители полагают, что подростки действовали по указу анонимных кураторов, которые руководили действиями мальчиков по телефону. Действия обоих фигурантов дела квалифицируются, как терроризм.

28.12.2024 фигурант был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал частично. Срок меры – 25.02.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что по факту поджога пиротехники в гатчинском отделении банка было возбуждено уголовное дело.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу