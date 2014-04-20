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После поджога пиротехники в банке в Гатчине возбудили еще одно уголовное дело
Сегодня, 9:37
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После поджога пиротехники в банке в Гатчине возбудили еще одно уголовное дело

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На месте была задержана 20-летняя студентка.

Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело по факту поджога пиротехники в банке, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 16 декабря в полицию обратилась сотрудница отделения банка на Красной улице в Гатчине с информацией о том, что в помещении посетительница поджигает петарды. На месте была задержана 20-летняя студентка. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

А 27 декабря полицейское следствие завело еще одно дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) в отношении тех, кто ввел девушку в заблуждение. Злоумышленников ищут. 

Ранее мы рассказывали о том, что за попытку поджечь отделение почты на Большевиков задержан подросток.

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, террористический акт, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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