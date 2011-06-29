За попытку поджечь отделение почты на Большевиков задержан подросток

Подозреваемого поместили в спецприемник.

Задержан попытавшийся поджечь отделение "Почты России" на проспекте Большевиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемым оказался 17-летний житель Сестрорецка. Подростка поймали на улице Седова и поместили в спецприемник, в настоящее время он ожидает избрания меры пресечения. Предварительно, задержанный действовал по указке неизвестных.

Напомним, 25 декабря юноша бросил в окно отделения почты бутылку с зажигательной смесью. В результате никто не пострадал, оплавилась металлическая рама окна. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников.

Фото: Piter.TV