За попытку поджечь отделение почты на Большевиков задержан подросток

Задержан попытавшийся поджечь отделение "Почты России" на проспекте Большевиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Подозреваемым оказался 17-летний житель Сестрорецка. Подростка поймали на улице Седова и поместили в спецприемник, в настоящее время он ожидает избрания меры пресечения. Предварительно, задержанный действовал по указке неизвестных.
Напомним, 25 декабря юноша бросил в окно отделения почты бутылку с зажигательной смесью. В результате никто не пострадал, оплавилась металлическая рама окна. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все