Мужчина пытался поджечь помещение УК в Шушарах

По словам злоумышленника, мотивом поступка послужило отсутствие водоснабжения в его частном доме.

Полицейские Колпинского района задержали подозреваемого в поджоге помещения управляющей компании. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне правоохранителям поступила информация о том, что в здание УК в Шушарах вошел мужчина, после чего облил бензином пол, угрожая поджечь. На место оперативно прибыл наряд, по подозрению поймали 59-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. По словам злоумышленника, мотивом поступка послужило отсутствие водоснабжения в его частном доме. Была изъята канистра со следами горюче-смазочных материалов.

Дебошира доставили в специальное помещение для административно задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV