Молодой человек поджёг хозпостройку в медцентре на Есенина

Рано утром 15 марта в полицию Выборгского района поступило сообщение о пожаре возле дома №26, корпус 4 по улице Есенина — горела детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в 05:30 загорелась деревянная хозяйственная постройка. В ней хранился уборочный инвентарь медицинского центра. Огонь полностью уничтожил строение, но, к счастью, никто не пострадал. Материальный ущерб от пожара составил 613 484 рубля.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"). В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 22-летнего мужчину, ранее судимого за кражи. В настоящее время он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек жестоко избил 75-летнего пенсионера на Савушкина.

