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Рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников
Сегодня, 8:29
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Рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников

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Совершать поджог мужчина не хотел.

Петербуржец облил строящийся на проспекте Художников храм в ходе конфликта, пишет 78.ru. 

Накануне вечером в "112" поступила информация о том, что неизвестный пришел к строящемуся храму всех Скорбящих и разлил в нем бензин. На месте задержали 58-летнего жителя проспекта Луначарского. 

Полицейские установили, что злоумышленника не устроило качество постройки, из-за чего он вылил внутри объекта жидкость White Spirit. Совершать поджог он не хотел. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого ранее несколько раз судили.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный совершил поджог автомобиля в Карельском переулке. 

Фото: Piter.TV

Теги: бензин, проспект художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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