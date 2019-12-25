Рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников

Совершать поджог мужчина не хотел.

Петербуржец облил строящийся на проспекте Художников храм в ходе конфликта, пишет 78.ru.

Накануне вечером в "112" поступила информация о том, что неизвестный пришел к строящемуся храму всех Скорбящих и разлил в нем бензин. На месте задержали 58-летнего жителя проспекта Луначарского.

Полицейские установили, что злоумышленника не устроило качество постройки, из-за чего он вылил внутри объекта жидкость White Spirit. Совершать поджог он не хотел.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого ранее несколько раз судили.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный совершил поджог автомобиля в Карельском переулке.

Фото: Piter.TV