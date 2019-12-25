Рецидивист облил бензином храм, который строят на проспекте Художников

Петербуржец облил строящийся на проспекте Художников храм в ходе конфликта, пишет 78.ru.
Накануне вечером в "112" поступила информация о том, что неизвестный пришел к строящемуся храму всех Скорбящих и разлил в нем бензин. На месте задержали 58-летнего жителя проспекта Луначарского.
Полицейские установили, что злоумышленника не устроило качество постройки, из-за чего он вылил внутри объекта жидкость White Spirit. Совершать поджог он не хотел.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого ранее несколько раз судили.
Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный совершил поджог автомобиля в Карельском переулке.
Фото: Piter.TV
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