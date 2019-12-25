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Бензин подешевел в десятках регионов: оправдались ли прогнозы о топливном кризисе
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бензин подешевел в десятках регионов: оправдались ли прогнозы о топливном кризисе

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В России за последнюю неделю бензин подешевел в 53 регионах. На это обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер", которые считают, что ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется после летнего периода повышенного спроса и перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов.

По мнению авторов канала, на изменение цен повлияли сразу несколько факторов. Летний пик потребления топлива остался позади, а предприятия, пострадавшие от атак, возвращаются к работе. Кроме того, как отмечается в публикации, корректировка распределения топлива также могла повлиять на ситуацию.

При этом темпы снижения цен в регионах различаются. В одних субъектах стоимость бензина уменьшилась на 1–2%, в других — на 7–8%. Эти показатели приводят авторы "Мейстера", связывая их с постепенным восстановлением отрасли.

Но сейчас хотим вспомнить тех, кто по началу топливного кризиса пророчил всякие мрачные перспективы на осень. Некоторые с оговорками – "если противник сможет…", некоторые без – "все будет очень плохо". Противник не смог поддерживать кампанию против наших НПЗ теми темпами, что всерьез сказались бы на возможностях восстановления отрасли.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Минэнерго ответило на сообщения о подорожании бензина из-за импорта.

Фото: unsplash (engin akyurt)

Теги: азс, бензин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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