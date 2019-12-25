На проспекте Луначарского с 10 ноября ограничат движение на двух участках

Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей.

В Выборгском районе с 10 ноября будет ограничено автомобильное движение на проспекте Луначарского. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Водителей предупреждают, что проезд закроют по проспекту Луначарского: от проспекта Культуры до улицы Руднева и от проспекта Художников до улицы Есенина. Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим водителям рекомендют заранее планировать своим маршруты.

Кроме того, в Красногвардейском районе в связи с производством работ по размещению временных ограждений с 10 ноября в ночное время и с 11 ноября 2026 года по 15 октября 2027 года ограничат транспортное движение по Малоохтинской набережной от Большеохтинского моста до Малоохтинского моста.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 6 ноября ограничат движение на нескольких трассах.

Фото: пресс-служба ГАТИ