В Ленобласти 6 ноября ограничат движение на нескольких трассах

Водителей предупредили об ограничениях на трассах Ленобласти

В пятницу, 6 ноября, в Ленинградской области ограничат движение на ряде участков региональных трасс из-за дорожных работ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На федеральной трассе Р-21 "Кола" ограничения затронут участок с 12-го по 260-й километр в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 — там проведут мойку, очистку, ремонт, выправку и установку дорожных знаков. На 37-м километре в направлении Петербурга в те же часы заменят силовое барьерное ограждение.

На М-10 "Россия" с 593-го по 674-й километр в обоих направлениях с 08:00 до 19:00 выполнят аналогичные работы — мойку, очистку, ремонт и установку знаков.

На А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" ограничения коснутся участка с 106-го по 149-й километр в обоих направлениях с 08:00 до 19:00.

На А-114 "Вологда — Тихвин" работы пройдут на участке с 331-го по 531-й километр в обоих направлениях с 08:00 до 19:00, а на 505–506-м километрах в те же часы прольют открытые швы и трещины битумной мастикой.

На А-181 "Скандинавия" с 47-го по 100-й километр в обоих направлениях с 08:00 до 20:00 отремонтируют металлическое барьерное ограждение и укрепят обочину. На подъезде к МАПП "Светогорск" на 36-м километре ликвидируют деформации асфальтобетонного покрытия, а на 38–40-м километрах заменят силовое ограждение.

На А-181 "Магистральная" с 0-го по 45-й километр устранят деформации покрытия, а с 0-го по 124-й километр подсыпят обочины.

На А-121 "Сортавала" ограничения затронут несколько участков и транспортных развязок: с 0-го по 37-й километр, с 37-го по 78-й и с 77-го по 147-й километр будут убирать мусор, устанавливать сигнальные вехи, ремонтировать водопропускные решётки, наклеивать светоотражающую плёнку и ликвидировать деформации покрытия. На 33–34-м километрах в сторону Петербурга до 20:00 8 ноября восстанавливают гидроизоляцию и защитный слой бетона.

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Фото: Piter.TV